İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Ben Deli Miyim?" adlı kitabını yayımladı.
Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, okurlarıyla 2010'dan bu yana nitelikli akademik çalışmaları paylaşan, sosyal bilimlerden genetiğe geniş bir yelpazede üretim yapan KÜY Tuhaf Etki edebiyat dizisine bir tuhaf kitap daha eklendi.
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kaleme aldığı ve Ali Serdar ve Reyhan Tutumlu tarafından yayıma hazırlanan kitap raflardaki yerini aldı. Bu baskıyla birlikte kitabın Latin harflerine aktarılmış orijinal metni ve sadeleştirilmiş hali ilk kez bir arada sunuluyor. Kitapta ayrıca tefrikasıyla karşılaştırmalı notlar da bulunuyor.
Kitap iki delinin, Şadan'la Kalender Nuri'nin İstanbul'un yeraltı dünyasında başlarına gelenleri ve "Bu iş karakolda biter" dedirten maceralarını anlatıyor. Bu tuhaf ikili, bir yandan entrikalarını kurarken, bir yandan da "deli kimdir", "akıllı kimdir", "dâhilikle deliliği ayıran çizgi nedir" gibi soruların yanıtlarını arıyor.
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