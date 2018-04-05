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Koca Çınarlar Başkan Kazım Kurt’un ’Avukatlar Gününü’ kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Koca Çınar müdavimleri, Başkan Kurt’un Avukatlar Gününü kutlayarak merkezde yaptıkları el emeği bir biblo hediye etti.

Koca Çınarlar Başkan Kazım Kurt’un ’Avukatlar Gününü’ kutladı

Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Koca Çınar müdavimleri, Başkan Kurt’un Avukatlar Gününü kutlayarak merkezde yaptıkları el emeği bir biblo hediye etti. Duyarlı davranışları ve ziyaretleri için Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimlerine teşekkür eden Başkan Kurt, “Yargı bağımsızlığı, demokratik ve laik sistemin temel taşlarından. Yargının bağımsız olmasındaki en önemli unsurlardan biri de savunma hakkı. Savunma hakkının uygulayıcısı olan avukatlık ise çağdaş hukuk siteminin ayrılmaz bir öğesidir. Bu nedenle de avukatlık mesleği kutsaldır” ifadelerini kullandı.

Koca Çınarlar Başkan Kazım Kurt’un ’Avukatlar Gününü’ kutladı

Koca Çınarlar Başkan Kazım Kurt’un ’Avukatlar Gününü’ kutladı

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