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Kocadere katliamının 97. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen kişiler, törenle anıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı.

Kocadere İlkokulu önünden kortejle başlayan anma programı Kocadere Şehitliği'nde devam etti. Şehitlikteki anıta protokol üyeleri tarafından karanfil bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını söyledi.

Şehit olmanın, Türk milleti için en önemli değerlerden olduğunun altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Biz gençliğimize, çocuklarımıza ve tarihimize bu şehadet duygusunu sürekli işlememiz lazım. Her insan, her nefis ölümü tadacaktır ama en şerefli ölüm Allah için, kitap için, vatan için, namus için ölmektir. Biz bunu başaran bir milletiz. Bugün hangi fikirden, hangi düşünceden olursa olsun, hangi etnik kökene mensup olursa olsun bu millete sahip olan her insan 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' demeyi bilmiştir. Bunun için güçlüyüz, bunun için büyük bir milletiz. Bu şuuru koruduğumuz müddetçe tarih önünde sürekli büyük kalmaya devam edeceğiz."

Çiftçi, Kocadere'de hayatını kaybedenlerin yıllardır anıldığını ve anılmaya devam edeceğine vurgu yaparak, "Bugün yine tarih boyunca bize unutturulmaya çalışılan Kut-ül Amare Zaferi'nin de yıl dönümü. Orada da Batı'nın, emperyalist güçlerin ümmeti bölmeye çalıştığı sürede Osmanlı son büyük zaferlerinden birini elde etti. Yıllardır unutulmuştu o zafer ama çok şükür gençlerimiz, okullarımız her yerde o zaferi hatırlıyor ve hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Şehitlikteki törenin ardından Tarihi Bursa Mehter Takımı köy meydanında gösteri yaptı, davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Törene, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi Başkanı Şakir Güner, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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