Kocadere katliamının 97. yılı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı.

Kocadere İlkokulu önünden kortejle başlayan anma programı Kocadere Şehitliği'nde devam etti. Şehitlikteki anıta protokol üyeleri tarafından karanfil bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını söyledi.

Şehit olmanın, Türk milleti için en önemli değerlerden olduğunun altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Biz gençliğimize, çocuklarımıza ve tarihimize bu şehadet duygusunu sürekli işlememiz lazım. Her insan, her nefis ölümü tadacaktır ama en şerefli ölüm Allah için, kitap için, vatan için, namus için ölmektir. Biz bunu başaran bir milletiz. Bugün hangi fikirden, hangi düşünceden olursa olsun, hangi etnik kökene mensup olursa olsun bu millete sahip olan her insan 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' demeyi bilmiştir. Bunun için güçlüyüz, bunun için büyük bir milletiz. Bu şuuru koruduğumuz müddetçe tarih önünde sürekli büyük kalmaya devam edeceğiz."