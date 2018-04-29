Kocadere katliamının 97. yılı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan askerleri ile Ermeni ve Rum çetelerince katledilen 830 kişi törenle anıldı.
Kocadere İlkokulu önünden kortejle başlayan anma programı Kocadere Şehitliği'nde devam etti. Şehitlikteki anıta protokol üyeleri tarafından karanfil bırakılmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını söyledi.
Şehit olmanın, Türk milleti için en önemli değerlerden olduğunun altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:
"Biz gençliğimize, çocuklarımıza ve tarihimize bu şehadet duygusunu sürekli işlememiz lazım. Her insan, her nefis ölümü tadacaktır ama en şerefli ölüm Allah için, kitap için, vatan için, namus için ölmektir. Biz bunu başaran bir milletiz. Bugün hangi fikirden, hangi düşünceden olursa olsun, hangi etnik kökene mensup olursa olsun bu millete sahip olan her insan 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' demeyi bilmiştir. Bunun için güçlüyüz, bunun için büyük bir milletiz. Bu şuuru koruduğumuz müddetçe tarih önünde sürekli büyük kalmaya devam edeceğiz."
Çiftçi, Kocadere'de hayatını kaybedenlerin yıllardır anıldığını ve anılmaya devam edeceğine vurgu yaparak, "Bugün yine tarih boyunca bize unutturulmaya çalışılan Kut-ül Amare Zaferi'nin de yıl dönümü. Orada da Batı'nın, emperyalist güçlerin ümmeti bölmeye çalıştığı sürede Osmanlı son büyük zaferlerinden birini elde etti. Yıllardır unutulmuştu o zafer ama çok şükür gençlerimiz, okullarımız her yerde o zaferi hatırlıyor ve hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.
Şehitlikteki törenin ardından Tarihi Bursa Mehter Takımı köy meydanında gösteri yaptı, davetlilere ikramlarda bulunuldu.
Törene, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şubesi Başkanı Şakir Güner, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset
Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri
Reuters duyurdu: Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi
AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum