Kocaeli 11. Sekapark Lale Festivali’ne hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11’incisi düzenlenecek olan Sekapark Lale Festivali heyecanı başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 11’incisi düzenlenecek olan Lale Festivali 8 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek törenle başlıyor. Festival kapsamında Kocaeli genelinde 2 milyon lale tohumu dikildi. 1 milyon 500 bini lale ile Sekapark’ta yapılan çeşitli figürler arasında 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü de bulunuyor. Her yıl geleneksel hale gelen farklı figürler, Sekapark’ta bulunan uçurtma tepesinden bakıldığında görülebiliyor.

Vatandaşlar 5 bin paket lale soğanıyla saksılarda en güzel laleleri yetiştirdi. Laleler 8 Nisan Pazar günü başlayacak olan festivalde sergilenecek. Sekapark Lale Festivali’ne katılım gösteren vatandaşlardan birinciye 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, dördüncüye 1 bin ve beşinciye 750 TL para ödülü verilecek. Ayrıca 100 kişi 200’er TL mansiyon ödülünün sahibi olacak. En güzel laleler oluşturulan jüri tarafından, 8 Nisan Pazar günü yapılacak olan 11’inci Sekapark Lale Festivali’nde belirlenecek.

Kocaeli Çiçekçiler Derneği Başkan Yardımcısı Nurdoğan Kibar, Kocaeli İli Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Celal Ürgün, Kocaeli Peyzaj Mimarları Odası Temsilciliği Onur Öztürk, Yalova Süs Bitkileri Üreticiler Birliği Başkan Yardımcısı Bilgi Albayrak, Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcisi Özgur Yılmaz, özel bir lale şirketinin Pazarlama Müdürü Pınar Çalık ve Yalova İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dündar’dan oluşan 7 kişilik ekip ise yarışmanın jüriliğini yapacak.

Ayrıca festival kapsamında çocuklar için şişme oyun grubu, Kağıtspor İzci çocuk eğlenceli spor parkuru ile vatandaşlar için ahşap yakma atölyesi, park bahçeler fotoğraf çekim alanı, halk oyunları gösterisi ve Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının gösterileri yer alacak.