Kocaeli 23 Nisan’da rengarenk olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Kocaeli’de yapılacak etkinlikleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 41 ülkeden 1000 çocuğu misafir edeceği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için geri sayıma başladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, festivalin detaylarını düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Antikkapı’da düzenlenen basın toplantısına Genel Sekreter İlhan Bayram’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, il ve ilçe protokolü katıldı. Basın mensuplarına Kocaeli’de 10. kez 23 Nisan Çocuk Festivali’nin düzenleneceğini hatırlatan Genel Sekreter Bayram, “10. Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali, bu yıl yine 41 ülkeden 1000 çocuğun katılımıyla 18-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 17-18 Nisan tarihlerinde ilimize gelecek 41 ülkeden 1000 çocuk için her yıl olduğu gibi yine Kocaeli’de TRT’den sonra yapılan en büyük organizasyona imza atacağız” dedi.

Çocuklar için fuar da düzenleneceğini belirten Genel Sekreter Bayram; “Dünya çocukları için festival kapsamında 21-23 Nisan tarihlerinde 30 bin metre kare kapalı alana sahip Uluslararası Fuar Merkezi’nde Türkiye’de örneği olmayan bir fuar düzenliyoruz. ‘Spor ve Çocuk Oyunları’ temalı Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nda çocuklarımız eğlenceye ve maceraya doyacak. Bu yıl açılış programında kısa süre önce hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu anılacak. Ayrıca dünya çocuklarını, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardaki yaşıtlarının evlerinde misafir edeceğiz. Festivalimize katkı sağlayan ailelerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

19 Nisan Perşembe günü dünya çocukları, saat 11.00’de Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret edecek ve yanlarında getirdikleri hediyeleri takdim edecek. Aynı gün saat 14.00’te Geleneksel Festival Korteji düzenlenecek. Ülkelerine özgü yöresel kıyafetlerle İzmit Saat Kulesi’nden korteje başlayan çocuklar, Yürüyüş Yolu’nu takip ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binasına gelecek. Burada dünya çocuklarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu karşılayacak.

Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nın etkinlik bölümü, 21 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Uluslararası Fuar Merkezi’nde başlayacak. Açılışta geçmişte dünya ve olimpiyat şampiyonluklarına damga vuran, rekorları hala kırılamayan ve kısa süre önce hayatını kaybeden “Cep Herkülü” lakaplı Naim Süleymanoğlu anılacak. Anma programına Naim Süleymanoğlu’nun ailesiyle aynı dönemde Türk halterini başarıdan başarıya sürükleyen, dünya ve olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu da katılacak.