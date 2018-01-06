Kocaeli Bilim Merkezi'nde hem eğlendiler, hem öğrendiler

Dinçer AKBİR İZMİT(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ve bir özel okul ortaklığında gerçekleştirilen STEM & MakersFest Expo etkinliğine öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler, 35 atölyede bilim ve teknolojinin eğlenceli yüzüyle tanıştı.Bilime meraklı her yaştan binlerce insanı bir araya getiren ve her yıl başka bir şehirde düzenlenen STEM & MakersFest Expo, bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ve bir özel okul ortaklığında Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Öğrenciler başta olmak üzere bilime ilgi duyan herkesin yoğun ilgi gösterdiği fuarın açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Hilmi Çolakoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özay, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Hilmi Çolakoğlu, Bilim merkezleri gerçekten Milli Eğitim'in faaliyetlerinin büyük bir destekçisi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. sınıf öğrencilerine toplam yaklaşık 270 bin bilgisayar dağıtılması önemli.Bakanlığın yapamadığını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapmış dedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kocaeli Bilim Merkezi'ni dolduran öğrenciler, STEM & MakersFest Expo etkinliği kapsamında kurulan 35 atölyede bilim ve teknolojinin eğlenceli yüzüyle tanıştı. Katıldıkları atölyelerde bilim insanları, mühendisler, alanında uzman kişilerle de tanışma ve etkileşime geçme imkanı bulan katılımcılar, gün boyu hem eğlendi hem de öğrendi.