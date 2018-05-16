HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kocaeli’de FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

Kocaeli’de FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonlar doğrultusunda 26 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Kocaeli’de FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçu iddiası ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-11 Mayıs tarihleri arasında, yapılan operasyonlarda, 26 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.

ASKERLERİN SORGULARI DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan askerlerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

İHA

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
19 Mayıs kutlamaları başladı19 Mayıs kutlamaları başladı
19 Mayıs'a özel 'Büyük Atatürk' resim sergisi19 Mayıs'a özel 'Büyük Atatürk' resim sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDY asker Kocaeli operasyon

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Edirne iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Edirne iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Düzce iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Diyarbakır iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Diyarbakır iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir? 19 Mayıs 1919'da ne oldu?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedir? 19 Mayıs 1919'da ne oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.