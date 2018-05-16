Kocaeli’de FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçu iddiası ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-11 Mayıs tarihleri arasında, yapılan operasyonlarda, 26 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı.

ASKERLERİN SORGULARI DEVAM EDİYOR



Gözaltına alınan askerlerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

İHA

