HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kocaeli'de gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 02:34 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda İstanbul istikametine giden Murat Karaca'nın kullandığı 41 YB 218 plakalı otomobil, Osmangazi altgeçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki Güven Çınar idaresindeki 34 EM 0307 plakalı otomobile çarptı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan Karaca'nın kullandığı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, sürücü Karaca ve yanındaki Gülsemin Erden ile diğer otomobildeki Nurhan ve Berrenur Çınar yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması gerginliğiBağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması gerginliği
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza bariyer Gebze

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.