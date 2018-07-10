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Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

Evli ve 3 çocuk annesi A.S., iddiaya göre, N.Ş.K. ile sevgili oldu. A.S., evine gelen N.Ş.K. ile kayınvalidesine yakalandı. A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu. Kayınvalidenin bağırışları üzerine gelen mahalleli, durumu öğrenince N.Ş.K.'yi sokak ortasında tekme-tokat dövmeye başladı.

Kocaeli'de, 3 çocuk annesi A.S., erkek arkadaşı N.Ş.K. ile ilişkide bulunurken, kayınvalidesi tarafından yakalandı. A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu. Üzerine araç sürülmesi sonucu yaralanan N.Ş.K., mahalle sakinlerince linç edilmek istenirken, polis engel oldu.

Olay, dün, Çayırova ilçesinde meydana geldi. Hastanenin hasta kabul bölümünde çalışan, evli ve 3 çocuk annesi A.S., iddiaya göre, N.Ş.K. ile sevgili oldu. A.S., evine gelen N.Ş.K. ile kayınvalidesine yakalandı. A.S.'yi odaya kilitleyen kayınvalidesi, çıplak halde dışarı çıkan N.Ş.K.'nin peşinden koştu.

Kayınvalidenin bağırışları üzerine gelen mahalleli, durumu öğrenince N.Ş.K.'yi sokak ortasında tekme- tokat dövmeye başladı. Çıplak haldeki N.Ş.K., öfkeli kalabalığın elinden kurtulup, kaçmak isterken, mahalle sakinlerinden biri aracını üzerine sürdü. Yaralı halde yere yığılan N.Ş.K.'nin çevresi, bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerince sarıldı. Polisler, mahallelinin N.Ş.K.'ye yeniden saldırmasını engelledi. Çağrılan sağlık görevlileri, N.Ş.K.'nin üzerine havlu sarıp, ambulansa bindirdi. İstanbul'da hastaneye götürülen N.Ş.K.'nin tedaviye alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA

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Kocaeli Çayırova

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
şahsın üzerine araç süren vatandaşa ve mahalleliye ne demeli bilemedim.sanki tüm mahalleyi bipti!
dunya basimiza iyi yikilmiyor ha.
Rezil insanlar....
dövenleri bilmem de arabayla ezmeye kalkan pişman olacak. iyi olmuş pisliğe, kaynana muhteşemmiş. gelini de zabt altına almış. geline de özel ilgi gerek bu arada
millette ar namus denen bi şey kalmadı 3 çocuğu varmış bi de utan utan ne hakkın var şimdi o adamın içine kurt düşürmeye ?
uzerine araba süren adamı neden gozaltina almadiniz? Suç degil mi bu adam öldürmeye kasıt değil mi? Orman kanunlari mu gecerli herkes kendisi mi verecek istedigi insanin cezasini
ŞANSA BAK YAA...ADAMI NİYE DÖVÜYORLARKİ...ZORLAMI GİRMİŞ EVE..HIRSIZLIKMI YAPMIŞ...BU ÜLKEDE EN FAZLA YAPILAN ŞEY...GİZLİ İLİŞKİ DİR...YAKALNMASSAN SORUN YOK..AMA YAKALANIRSAN DÜNYAN KARARIR..
adamı değil asıl gelini atsanıza sokağa ona birşey olmuyormu,kadın iş attıysa adam napsın
insan haklarına aykırı.sizim oluyosunuzda ceza kesiyorsunuz,mahalle içeri atılmalı..
Allah nefsimizle sınamasın
“yerme yerilirsin kırma kırılırsın. ağzın dilin tut elin sözü yut.” demiş büyüklerimiz. o yüzden gaza gelip kınamayın Allah hepimize hidayet versin.
Zaten yakalanmışsın çıplak dışarı kaçarsan daha çok dikkat çekersin giy donu pantolu kır camı atla kaç evden. Bu arada neden kadına bişe yapmıyoda adamı linç ediyo dişi kuyruk sallayıp eve alıyo ama sadece adam suçlu vay beee
bencede gıyınmelimiş ar , namus versn Rabbim kadınada bı posta dayak cok ıyı olurdu
kepazelik lanet olsun boylelerıne esının cocugunun oldugu eve aşıgını almak cok ıstemıorsan ayrıl gıt nabıorsan yap nasıl bır arsızlıkdır rabbim bizi nefsi kötu tüm insanlardn korusun kadınında adamında olduugu durum rezalet kaynana cılgın tavrını begendım gelınıde kacırmamıs ıyı yapmıs ama sorasnda polıs el koymustur bı postada o yseydı dayagnı keske rezıllerrr
KADINI NAPACAKSIN KADINI. ? ZİNANIN CEZASI BİLE YOK
gelinini döğsün adamı evine öağırscak kadar gözü dönmüş demekki
KADININ FENDİ ERKEĞİ YENDİ
Rametli dedem bosuna soylemezmis oglum bu dunya da bir erkek adam 3 seye sahip cikacak diye eline beline diline cikmazsan bunlar basina gelir.Zamparalik yapanlar evli kadinlara musallat olanlar ibret olsun hepinize bu milletin henuz daha ar damari catlamadi biz hala dini vatani namusu ve milleti icin yasayan insanlariz kimsenin bir baskasinin namusyla oynamaya hakki yok oynayininda basina gelen her sey mustahaktir.O yoldan cikmis kadinada bir cif sozum var eger kocani sevmiyorsan bosan ne halt yiyorsan ondan sonra ye bu rezilligi ne sen yasa ne de baskalarina yasat.
Kadın da Adam da suçlu. ya pardon bu pis mahluklara kadın ve adam diyerek gerçek kadın ve adam olanlara hakaret etmiş gibi oldum Kusura bakmayın. Bu ikisini de önce bir temiz dövüp bir daha cinsel istek duyamayacak şekilde kısırlaştırıcaksın.
Yine bir deplasman!! skandalı
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