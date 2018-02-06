Kocaeli'de ilaç fabrikası alev alev yandı

Kocaeli Dilovası'nda parfüm fabrikasında büyük yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile tüm ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle Jandarma ekipleri geniş bir güvenlik önlemi alırken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Müdahale sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Olay yerinin karşısındaki ilaç fabrikasının İnsan Kaynakları Müdürü Yaşar Coşkun, yaptığı açıklamada, parfüm fabrikasındaki yangının kendi fabrikalarına herhangi bir yansıması bulunmadığını söyledi.

Çatıdaki yangını, fabrikalarındaki güvenlikçilerin görerek itfaiyeye haber verdiğini ifade eden Coşkun, "Büyük bir yangın. Yanan fabrika, parfüm fabrikası. Fabrikanın içeriğinde neler var bilmiyoruz. Yangında ara ara patlamalar oluyor." diye konuştu.



"YANGINDA CAN KAYBI YOK"

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla ilgili bilgi almak için GEBKİM ve fabrika yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.