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Kocaeli'de kadınlar plajında skandal! Yüzde yüz engelli çocuk ‘kural’ denilerek plaja alınmadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

Kocaeli Kadıra'daki kadınlar plajına yüzde yüz engelli çocuğu ile girmek isteyen bir anne '8 yaşından büyük erkek çocuklar giremez' denilerek alınmadı. Doktorun tavsiyesi nedeniyle çocuğunu denize getirdiğini anlatan anne ve aile tüm ısrarlara rağmen engelli çocuğu denize sokamadı. Çaresiz anne yaşadıklarına "kuralınız batsın inşallah" direk isyan etti.

Kocaeli Kandıra’daki Kerpe Kadınlar Plajı 2016 yılından bu yana sadece kadınlara hizmet veriyor. Kanal D’nin haberine göre geçtiğimiz günlerde bir anne 15 yaşındaki yüzde yüz engelli çocuğu ile birlikte plaja gitmek istedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YOLUNU KESTİ

Ancak annenin yolu plajın güvenlik görevlileri tarafından kesildi. Çocuğu engelli olmasına rağmen ‘8 yaşından büyük erkek çocuklar giremez’ kuralı nedeniyle plaja alınmayacağı söylendi

ÇOCUĞUNU SIRTINA ALARAK GÖREVLİLERİ AŞMAYA ÇALIŞTI

Doktorunun ‘deniz suyuna girsin’ tavsiyesi ile geldiklerini, kendisi de tesettürlü olduğu için normal plaja gitmediğini izah eden anne, güvenlik görevlilerini bir türlü ikna edemedi. Bu kez çocuğunu sırtına alan anne görevlileri aşarak plaja gitmeye çalıştı.

ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE YERE YIĞILDI

Çocuğun ağırlığı ve yaşanan arbede nedeniyle bitkin düşen anne çocuğuyla beraber yol kenarındaki çimenlere yığıldı. Ailenin ve çevredekilerin de ikna çabaları sonuç vermedi. Perişan haldeki anne ve yaşanan hiç bir şeyden haberi olmayan engelli çocuk denize giremeden evlerine döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kadıra plaj Engelli çocuk

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Orada bir km ilerde halk plajı var götür orada sok çocuğu kuma. Kendin denize girmek istemiş, kendinden ödün vermemişsin hem çocuğunu hem kadınlar plajını suistimal ediyorsun sırf kendi keyfin için. Duygu sömürüsü yapmayın, mantıklı ve uyumlu hareket edin biraz.
namuslu namusuzlar yazık kusursuz olan islam dini bu kusurlular yüzünden iflas etti
islamci tayfaya yaranip, sermayelerine sermaye katmaya calisan şark kurnazi esnaflarin koydugu kurallar.
yobazlik böyle bişey olsa gerek
KIYAMAM KUZUM
O anneye aynen katılıyorum. KURALİNİZ BATSİN
biz bu dünyaya yakışmıyoruz bacım üzülme bu dünya çok kirli ve kötüler dünyası
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