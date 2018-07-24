Kocaeli'de kadınlar plajında skandal! Yüzde yüz engelli çocuk ‘kural’ denilerek plaja alınmadı!

Kocaeli Kandıra’daki Kerpe Kadınlar Plajı 2016 yılından bu yana sadece kadınlara hizmet veriyor. Kanal D’nin haberine göre geçtiğimiz günlerde bir anne 15 yaşındaki yüzde yüz engelli çocuğu ile birlikte plaja gitmek istedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YOLUNU KESTİ

Ancak annenin yolu plajın güvenlik görevlileri tarafından kesildi. Çocuğu engelli olmasına rağmen ‘8 yaşından büyük erkek çocuklar giremez’ kuralı nedeniyle plaja alınmayacağı söylendi

ÇOCUĞUNU SIRTINA ALARAK GÖREVLİLERİ AŞMAYA ÇALIŞTI

Doktorunun ‘deniz suyuna girsin’ tavsiyesi ile geldiklerini, kendisi de tesettürlü olduğu için normal plaja gitmediğini izah eden anne, güvenlik görevlilerini bir türlü ikna edemedi. Bu kez çocuğunu sırtına alan anne görevlileri aşarak plaja gitmeye çalıştı.

ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE YERE YIĞILDI

Çocuğun ağırlığı ve yaşanan arbede nedeniyle bitkin düşen anne çocuğuyla beraber yol kenarındaki çimenlere yığıldı. Ailenin ve çevredekilerin de ikna çabaları sonuç vermedi. Perişan haldeki anne ve yaşanan hiç bir şeyden haberi olmayan engelli çocuk denize giremeden evlerine döndü.

