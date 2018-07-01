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Kocaeli'de korkutan görüntü! Telefona sarıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 11:35 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kumcağız sahilinde denizde çıkan hortum, sahildeki vatandaşları korkuttu.

Kocaeli'de korkutan görüntü! Telefona sarıldılar

Kandıra ilçesindeki Kumcağız sahilinde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Karadan yaklaşık 150 metre uzaklıkta meydana gelen hortum, sahilde bulunan vatandaşları korkuttu. Bir süre denizin üzerinde görülen hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sırf dikkat çekmek için korkutan görüntü!!! aman da aman ne korkmuslardir
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