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Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kargo dağıtım şirketinde kurye olarak çalışan şahıs, kargo teslimatı için gittiği bir evde kapıyı açan vatandaşa cinsel organını gösterdi. Vatandaşın şikayeti üzerine yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Piyalepaşa Mahallesi Meriç Caddesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kargo dağıtım şirketinde kurye olarak çalıştığı öğrenilen 19 yaşındaki T.D. isimli şahıs, kargosunu teslim etmek için gittiği evde kapıyı açan vatandaşa cinsel organını gösterdi. Kapıyı açan vatandaşın kargoyu kime getirdiğini sorması üzerine şahısın pantolonunu indirerek cinsel organını göstermesi sonrasında şoka giren bayan vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaşanan olay sonrasında olay yerine giden Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şoka giren kadının ifadeleri doğrultusunda inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri T.D.(19) adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi Amirliğinde sorgusu yapılan T.D. adlı şahsın daha önce de başka bir kadını aynı şekilde taciz ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Gölcük Adliyesine sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli cinsel organ kargo

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