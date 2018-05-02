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Kocaeli'de şok baskın! Milyonlarca lira değerindeki ürünler ele geçirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 20:46 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir depoya yapılan baskında 4,5 milyon lira değerinde, gümrük kaçağı 229 bin 193 oyuncak ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi.

DHA'nın haberine göre yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan, gümrük kaçağı 229 bin 193 oyuncak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.Ş. ve M.G. hakkında ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçundan yasal işlem başlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Başiskele gümrük kaçağı

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