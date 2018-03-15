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Kocaeli'de yol çöktü! Araç inşaat temeline düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bir inşaatın yanında toprağın kayması neticesi yol çöktü. Sokakta park halinde bulunan hafif ticari araç inşaat temeline düştü.

Kocaeli'de yol çöktü! Araç inşaat temeline düştü

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli toprak kayması

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