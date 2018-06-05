Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'nin Kandıra'da, E.A. karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitmiş, hastanede yapılan kontrolde E.A.'nın hamile olduğunun belirlenmesi üzerine doktorlar, kızın yaşının küçük olması nedeniyle güvenlik güçlerine haber vermişti.

İHA'nın haberine göre; Kabusu yaşayan E.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

'SARHOŞTUM, HATIRLAMIYORUM'

Kız çocuğu, Kandıra'da bir tatil beldesinde 2 kişi ile birlikte içki içtiğini, sarhoş olması nedeniyle hangisi ile birlikte olduğunu hatırlamadığını söyledi. E.A.'nın ifadesi doğrultusunda 'küçük yaştaki kıza cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla 2 kişinin ifadesi alındı.

DAHA ÖNCE 20 KİŞİYLE OLDUM DEMİŞTİ

E.A. daha önceki ifadesinde kendisine 20'den fazla kişinin cinsel istismarda bulunduğunu söylemiş, bu ifade üzerine 20'den fazla kişiyi gözaltına alınmıştı .

E.A.'nın koruma altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

