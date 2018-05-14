Kocaeli iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

İslamın beş şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu, Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. 2018 Ramazan ayı geldi. Bereketiyle, rahmetiyle gelen Ramazan ayında imsak vakti ve iftar saati ayrı bir önem kazanır. Sahura kalmak için imsak vakti ve orucu açmak için gerekli iftar saati kaçta sorularına cevapları, 2018 Kocaeli Ramazan imsakiyesinden 30 gün boyunca faydalanabilirsiniz. Ramazan ayı, 15 Mayıs Salı akşamı teravih namazı ile başlayacak. 16 Mayıs Çarşamba gecesi, imsak vaktine kadar sahurlar yapılacak ve sonra iftar saati heyecanla beklenecek. İşte sizler için sayfamızda diyanetin verilerine göre hazırladığımız 2018 Kocaeli Ramazan imsakiyesi.. İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 KOCAELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:49 05:36 13:03 16:57 20:18 21:56 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:48 05:35 13:03 16:57 20:19 21:58 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:47 05:34 13:03 16:57 20:20 21:59 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:45 05:33 13:03 16:58 20:21 22:01 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:44 05:32 13:03 16:58 20:22 22:02 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:42 05:31 13:03 16:58 20:23 22:03 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:41 05:30 13:03 16:58 20:23 22:05 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:40 05:30 13:03 16:59 20:24 22:06 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:39 05:29 13:03 16:59 20:25 22:08 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:37 05:28 13:03 16:59 20:26 22:09 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:36 05:28 13:03 17:00 20:27 22:10 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:35 05:27 13:03 17:00 20:28 22:12 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:34 05:26 13:04 17:00 20:29 22:13 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:33 05:26 13:04 17:00 20:29 22:14 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:32 05:25 13:04 17:01 20:30 22:15 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:31 05:25 13:04 17:01 20:31 22:16 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:30 05:24 13:04 17:01 20:32 22:18 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:29 05:24 13:04 17:01 20:33 22:19 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:28 05:24 13:04 17:02 20:33 22:20 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:27 05:23 13:05 17:02 20:34 22:21 21 05 Haziran 2018 Salı 03:27 05:23 13:05 17:02 20:35 22:22 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:26 05:23 13:05 17:03 20:35 22:23 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:25 05:22 13:05 17:03 20:36 22:24 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:25 05:22 13:05 17:03 20:36 22:25 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:24 05:22 13:05 17:03 20:37 22:26 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:24 05:22 13:06 17:04 20:38 22:27 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:23 05:22 13:06 17:04 20:38 22:27 28 12 Haziran 2018 Salı 03:23 05:21 13:06 17:04 20:39 22:28 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:23 05:21 13:06 17:04 20:39 22:29 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:22 05:21 13:06 17:05 20:40 22:29 ORUÇ NEDİR, KAÇ ÇEŞİTTİR? İslamın beş şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu, Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Oruç ise; niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve karı/koca ilişkisinde bulunmamaktır. Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir.

Oruç için Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur; ”Ey iman edenler, Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki korunup sakınırsınız.“ (Bakara 183) Oruç, müslüman, ergin, akıllı ve sağlıklı olan herkese farzdır. Allah Teâlâ, orucu, hikmeti gereği en mükemmel bir şekilde farz kılmıştır. Bunun içindir ki oruçlu kimseye, mutedil olarak orucunu tutmasını, oruçla kendisine zarar vermemesini ve oruca aykırı olan şeyleri de yiyip içmemesini emretmiştir. Altı çeşit oruç vardır: Farz olan oruç: Ramazan ayında tutulan oruç, ramazanda tutulmayan oruçları başka günlerde kaza etmek, keffaret oruçları. Vacip olan oruçlar: Adak oruçları gibi. Sünnet olan oruçlar: Muharrem ayının dokuz ve onuncu günleri oruç tutmak gibi. Müstehap olan oruçlar: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak gibi. Mekruh olan oruçlar: Yalnız Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutmak. Haram olan oruçlar: Ramazan bayramının birinci günü ile Kurban bayramının ilk dört günü oruç tutmak. ORUCA DAİR HADİS-İ ŞERİFLER Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: "Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun seyabından hiçbir eksilme olmaz.'' Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mâce, Sıyâm 45, (1746).