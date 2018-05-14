Kocaeli iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

İslamın beş şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu, Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. 2018 Ramazan ayı geldi. Bereketiyle, rahmetiyle gelen Ramazan ayında imsak vakti ve iftar saati ayrı bir önem kazanır. Sahura kalmak için imsak vakti ve orucu açmak için gerekli iftar saati kaçta sorularına cevapları, 2018 Kocaeli Ramazan imsakiyesinden 30 gün boyunca faydalanabilirsiniz. Ramazan ayı, 15 Mayıs Salı akşamı teravih namazı ile başlayacak. 16 Mayıs Çarşamba gecesi, imsak vaktine kadar sahurlar yapılacak ve sonra iftar saati heyecanla beklenecek. İşte sizler için sayfamızda diyanetin verilerine göre hazırladığımız 2018 Kocaeli Ramazan imsakiyesi..
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:49
|05:36
|13:03
|16:57
|20:18
|21:56
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:48
|05:35
|13:03
|16:57
|20:19
|21:58
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:47
|05:34
|13:03
|16:57
|20:20
|21:59
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:45
|05:33
|13:03
|16:58
|20:21
|22:01
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:44
|05:32
|13:03
|16:58
|20:22
|22:02
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:42
|05:31
|13:03
|16:58
|20:23
|22:03
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:41
|05:30
|13:03
|16:58
|20:23
|22:05
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:40
|05:30
|13:03
|16:59
|20:24
|22:06
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:39
|05:29
|13:03
|16:59
|20:25
|22:08
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:37
|05:28
|13:03
|16:59
|20:26
|22:09
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:36
|05:28
|13:03
|17:00
|20:27
|22:10
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:35
|05:27
|13:03
|17:00
|20:28
|22:12
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:34
|05:26
|13:04
|17:00
|20:29
|22:13
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:33
|05:26
|13:04
|17:00
|20:29
|22:14
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:32
|05:25
|13:04
|17:01
|20:30
|22:15
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:31
|05:25
|13:04
|17:01
|20:31
|22:16
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:30
|05:24
|13:04
|17:01
|20:32
|22:18
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:29
|05:24
|13:04
|17:01
|20:33
|22:19
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:28
|05:24
|13:04
|17:02
|20:33
|22:20
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:27
|05:23
|13:05
|17:02
|20:34
|22:21
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:27
|05:23
|13:05
|17:02
|20:35
|22:22
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:26
|05:23
|13:05
|17:03
|20:35
|22:23
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:25
|05:22
|13:05
|17:03
|20:36
|22:24
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:25
|05:22
|13:05
|17:03
|20:36
|22:25
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:24
|05:22
|13:05
|17:03
|20:37
|22:26
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:24
|05:22
|13:06
|17:04
|20:38
|22:27
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:23
|05:22
|13:06
|17:04
|20:38
|22:27
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:23
|05:21
|13:06
|17:04
|20:39
|22:28
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:23
|05:21
|13:06
|17:04
|20:39
|22:29
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:22
|05:21
|13:06
|17:05
|20:40
|22:29
ORUÇ NEDİR, KAÇ ÇEŞİTTİR?
İslamın beş şartından üçüncüsü Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan orucu, Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Oruç ise; niyet ederek tan yerinin ağarmaya başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve karı/koca ilişkisinde bulunmamaktır. Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir.
Oruç için Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur; ”Ey iman edenler, Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki korunup sakınırsınız.“ (Bakara 183)
Oruç, müslüman, ergin, akıllı ve sağlıklı olan herkese farzdır. Allah Teâlâ, orucu, hikmeti gereği en mükemmel bir şekilde farz kılmıştır. Bunun içindir ki oruçlu kimseye, mutedil olarak orucunu tutmasını, oruçla kendisine zarar vermemesini ve oruca aykırı olan şeyleri de yiyip içmemesini emretmiştir.
Altı çeşit oruç vardır:
Farz olan oruç: Ramazan ayında tutulan oruç, ramazanda tutulmayan oruçları başka günlerde kaza etmek, keffaret oruçları.
Vacip olan oruçlar: Adak oruçları gibi.
Sünnet olan oruçlar: Muharrem ayının dokuz ve onuncu günleri oruç tutmak gibi.
Müstehap olan oruçlar: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak gibi.
Mekruh olan oruçlar: Yalnız Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutmak.
ORUCA DAİR HADİS-İ ŞERİFLER
Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: "Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun seyabından hiçbir eksilme olmaz.'' Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mâce, Sıyâm 45, (1746).
Sehl İbnu Sa'd (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez." Buhari, Savm 4, Bed'ü'l- Halk 9; Müslim, Sıyâm 166, (1152); Nesâi, Sıyam 43, (4, 168); Tirmizi, Savm 55, (765).
Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "ResuluIIah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur." Buhari, Savm 5, Bed'ü'I-Halk 11, Müslim, Sıyâm 2, (1079); Nesâi, Sıyâm 5, (4, 129).
Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): "Ramazandan sonra hangi oruç efdaldir?'' diye sorulmuştu, şu cevabı verdi:
"Ramazanı ta'zim için Şa'bân!" Tekrar soruldu: "Hangi sadaka efdaIdir?'' "Ramazanda verilen!'' cevabını verdi.'' Tirmizi, Zekat 28, (663).
Ebu Hüreyıe (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.'' Tirmizi, Cihâd 3, (1624).
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