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Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

Bu yıl "Çocuk Edebiyatı" temasıyla gerçekleştirilen ve 470 yayınevi ile 650'nin üzerinde söyleşi, panel ve imza etkinliğine ev sahipliği yapan fuar, kapılarını kapattı - 9 günlük süre zarfında 792 bin 310 kişinin ziyaret ettiği fuarda, 1 milyon 350 bin kitap satıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi.

Bu yıl "Çocuk Edebiyatı" temasıyla 5 Mayıs'ta Uluslararası Fuar Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitapseverlerden yoğun ilgi çekti.

Hayatını çocuk edebiyatına adamış olan yazar Mustafa Ruhi Şirin'in onur konuğu olduğu fuar, 470 yayınevi ile 650'nin üzerinde söyleşi, panel ve imza etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Fuarda yer alan 52 sahafın stantlarında sergilenen eski dergi, gazete ve kitaplar da ilgi odağı oldu. Sahaflarda satışa sunulan eserler arasında 100 yıldan eski yayınlar dikkati çekerken, koleksiyonerlerin bulmakta zorlandığı bazı yayınların arşiv sayıları da sahaflarda ilgililere sunuldu.

Bu arada fuarda, sosyal sorumluk projesi kapsamında kitap kumbarasında toplanan kitaplar, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz adına okullarda oluşturulan kütüphanelere gönderildi.

5-13 Mayıs tarihleri arasında açık kalan fuarı 792 bin 310 kişi ziyaret ederken, 1 milyon 350 bin kitap satıldı. Fuarın 10 yılda çektiği toplam ziyaretçi sayısı ise 4 milyon 669 bin 712 olarak açıklandı.

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