KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi.
Bu yıl "Çocuk Edebiyatı" temasıyla 5 Mayıs'ta Uluslararası Fuar Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitapseverlerden yoğun ilgi çekti.
Hayatını çocuk edebiyatına adamış olan yazar Mustafa Ruhi Şirin'in onur konuğu olduğu fuar, 470 yayınevi ile 650'nin üzerinde söyleşi, panel ve imza etkinliğine ev sahipliği yaptı.
Fuarda yer alan 52 sahafın stantlarında sergilenen eski dergi, gazete ve kitaplar da ilgi odağı oldu. Sahaflarda satışa sunulan eserler arasında 100 yıldan eski yayınlar dikkati çekerken, koleksiyonerlerin bulmakta zorlandığı bazı yayınların arşiv sayıları da sahaflarda ilgililere sunuldu.
Bu arada fuarda, sosyal sorumluk projesi kapsamında kitap kumbarasında toplanan kitaplar, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz adına okullarda oluşturulan kütüphanelere gönderildi.
5-13 Mayıs tarihleri arasında açık kalan fuarı 792 bin 310 kişi ziyaret ederken, 1 milyon 350 bin kitap satıldı. Fuarın 10 yılda çektiği toplam ziyaretçi sayısı ise 4 milyon 669 bin 712 olarak açıklandı.
Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi
Muharrem İnce'nin Manisa mitinginde anne sürprizi
Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...
Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı
Arkadaşı ulaşamayınca eve geldi, kapıyı açınca şoka girdi! Genç kadının feci ölümü
37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım
O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum