Kocaeli merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli akaryakıt kaçakçılığına yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 aydır yürüttüğü planlı çalışma kapsamında, Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.
Şüphelilerden biri savcılıktan salıverilirken, diğer 15 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 20 Temmuz'da akaryakıt kaçakçılığına yönelik Kocaeli merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyon kapsamında Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur'da piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14'ü daha önce savcılık talimatıyla salıverilirken, 16 şüpheli de dün adliyeye sevk edilmişti.
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