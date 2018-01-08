Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 Ocak'ta FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar, Konya, Samsun ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheliden, emekli albay, muvazzaf albay, daha önce istifa eden binbaşı, muvazzaf yüzbaşı ile 2 muvazzaf üsteğmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 6 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.