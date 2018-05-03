Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 24'ü tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 askeri personelden 39'unun 17 Nisan'da gözaltına alındığı, soruşturma sürecinde firari olan 2 kişi ile şüpheli ifadelerine dayanılarak 2 muvazzaf üsteğmenin de yakalanmasıyla, gözaltındaki şüpheli sayısının 43’e ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 24’ünün, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 15 kişinin aralarında bulunduğu 19 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı belirtildi.
Firar 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
- Olay
Örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 17 Nisan'da, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Sivas, Antalya, Adana ve Elazığ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 1 eski binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 4’ü muvazzaf 5 üsteğmen, 2’si muvazzaf 3 teğmen ve 22’si muvazzaf 28 astsubay gözaltına alınmıştı.
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