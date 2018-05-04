HABER

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 14 ilde, örgütün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, çoğunluğu muvazzaf asker 53 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvveleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla aralarında daha önce meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 65 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Balıkesir, Aydın, Ordu, Kırıkkale, Samsun, Eskişehir, Bartın ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 2 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 teğmen ve 34'ü muvazzaf 44 astsubay gözaltına alındı.

Firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor
Dolarda hareketli dakikalar!Dolarda hareketli dakikalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır AK Parti kaybederse!Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanır AK Parti kaybederse!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.