Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvveleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla aralarında daha önce meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 65 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Balıkesir, Aydın, Ordu, Kırıkkale, Samsun, Eskişehir, Bartın ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 2 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 teğmen ve 34'ü muvazzaf 44 astsubay gözaltına alındı.
Firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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