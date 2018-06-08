Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda bir kısmı ByLock kullanıcısı bir kısmı da askeriyedeki mahrem yapılanma içerisinde bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında yakalama çıkarıldı.
Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Bursa'da düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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