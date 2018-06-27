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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 10:10 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 17 ilde, örgütün TSK yapılanmasına yönelik 43'ü muvazzaf asker, 71 askeri personel hakkında gözaltı karar verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) yapılanmasına yönelik 43'ü muvazzaf asker, 71 askeri personel hakkında gözaltı karar verildi.

Alınan bilgiye göre, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 43'ü muvazzaf asker, 71 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Malatya, Manisa, Yalova, Zonguldak, Hatay, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Denizli, Konya, Bursa ve Gümüşhane'de operasyon başlatıldı.

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