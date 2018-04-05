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Kocaeli merkezli "ofsayt" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 11:44 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında dün adliyeye çıkarılan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi - Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 15 ilde, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya ve Aydın'da, "Örgüt faaliyeti kapsamında yasa dışı bahis oynatmak" suçunu işledikleri tespit edilenlere yönelik operasyonda adliyeye getirilen 13 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirilerek Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan arama yakalama çalışmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Böylece adliyeye sevk edilen şüphelilerden şu ana kadar 12'si tutuklanmış oldu.

Operasyon kapsamında firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

- Operasyon

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya ve Aydın'da, "Örgüt faaliyeti kapsamında yasa dışı bahis oynatmak" suçunu işledikleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlenmişti.

Ekiplerin, 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu, 15 ilde 23-28 Mart tarihlerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği "ofsayt" adı verilen operasyonda, yasa dışı bahis sitesini kurup, yönettikleri tespit edilen 67 şüpheli yakalanmış, işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 20 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri tespit edilen, Adana'da bir akaryakıt istasyonu ve bir restoran, İzmir'de 3 ambalaj fabrikası, bir gayrimenkul firması, İstanbul'da bir inşaat şirketi ve bir kıymetli madenler şirketi, Aydın, Muğla ve Eskişehir'de birer gece kulübü, toplamda yaklaşık 109 milyon 755 bin lira değerinde 64 gayrimenkul (ev, tarla, arsa), 54 motorlu taşıt ve 10 şirkete el konulduğu, şirketlere kayyum atandığı bildirilmişti.

Ayrıca operasyon kapsamında yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen şüphelilere yaklaşık 5 milyon lira idari para cezası uygulanacağı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bahis Kocaeli ofsayt

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