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Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:38 | Son Güncelleme

Kocaeli, İstanbul ve Rize'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gebze KOM Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, Kocaeli, İstanbul ve Rize'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.K, Y.Ö, Ş.K, S.D, E.K, G.T, K.M.H, A.K, D.Ç, F.G. ve S.C. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5'i ruhsatsız 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 616 fişek ve 10 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. ve Y.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu

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