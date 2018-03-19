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Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:56 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, Türkiye üzerinden Avrupa'ya uyuşturucu madde sevk ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda 184 kilogram eroin ve 769 kilogram esrar yakalanmasıyla ilgili soruşturmayı genişletti.

Uyuşturucu maddenin naklini, kaçaklığını ve ticaretini yapan örgüte yönelik çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay boyunca belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Türkiye üzerinden Avrupa'ya uyuşturucu madde sevki ve organizasyonu yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve buna ait şarjör ile 24 fişek ele geçirildi.

Daha önce adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 6'sı Körfez Adliyesi'ne getirildi.

Diğer iki şüphelinin ise İstanbul'da adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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