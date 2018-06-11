KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, aralarında bürokrat, siyasetçi ve medya mensuplarının da bulunduğu 63 kişiyi usulsüz dinledikleri ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla yargılanan 6'sı tutuklu 9 eski emniyet mensubu çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Cengiz Kaya, Fahri Derici, Abdülhadi Mehan ile tutuksuz sanıklar İsmail Yaman, Mehmet Adil Tilaver ve Mehmet Emin Orhan hazır bulundu. Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan sanık Fatih Akpınar ile Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Ertuğrul Tüz ve Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan sanık Fatih Özdere, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhiddin Paça, tespitlerin yapılmasının ardından tüm sanıklara, savunmalarına ekleyecekleri bir şey olup olmadığını sordu.

Davada bahsi geçen dinlemelerin hepsinin kanunlar çerçevesinde, izin alınarak yapıldığını iddia eden sanıklar, aleyhlerine olan tanık ifadelerini, FETÖ üyeliği ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddialarını reddetti.