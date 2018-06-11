KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, aralarında bürokrat, siyasetçi ve medya mensuplarının da bulunduğu 63 kişiyi usulsüz dinledikleri ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla yargılanan 6'sı tutuklu 9 eski emniyet mensubu çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.
Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Cengiz Kaya, Fahri Derici, Abdülhadi Mehan ile tutuksuz sanıklar İsmail Yaman, Mehmet Adil Tilaver ve Mehmet Emin Orhan hazır bulundu. Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan sanık Fatih Akpınar ile Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Ertuğrul Tüz ve Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan sanık Fatih Özdere, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Mahkeme Başkanı Muhiddin Paça, tespitlerin yapılmasının ardından tüm sanıklara, savunmalarına ekleyecekleri bir şey olup olmadığını sordu.
Davada bahsi geçen dinlemelerin hepsinin kanunlar çerçevesinde, izin alınarak yapıldığını iddia eden sanıklar, aleyhlerine olan tanık ifadelerini, FETÖ üyeliği ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddialarını reddetti.
Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatlerini talep etti.
Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerilerine atılı suçların işlemediklerini ileri sürerek, tahliye ve beraatlerini istedi.
Cengiz Kaya, Fahri Derici, Abdülhadi Mehan, Fatih Akpınar, Ertuğrul Tüz, İsmail Yaman ve Mehmet Emin Orhan'ı, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapse mahkum eden mahkeme heyeti, aynı sanıkları "görevi kötüye kullanma" ve "kişilerin arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması"suçundan 2 ay on beşer gün hapis cezasına çarptırıldı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Mehmet Adil Tilaver, Fatih Özdere, İsmail Yaman ve Mehmet Emin Orhan'ın 6 yıl üçer ay; Cengiz Kaya ve Ertuğrul Tüz'ün 6 yıl 10 ay on beşer gün; Fahri Derici ve Abdülhadi Mehan'ın 7 yıl altışar ay hapsine hükmeden mahkeme heyeti, iddianamede yer alan bazı olaylarda sanıkların üzerine atılı suçlamalardan ise beraatlerine karar verdi.
- İddianameden
İddianamede sanıklar, eski Kocaeli Valisi Ercan Topaca, eski MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, TV41 Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Turgun'un da aralarında bulunduğu 63 kişiyi usulsüz dinlemekle suçlanıyor.
"Görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak, özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal ile terör örgütüne üye olmak'' suçlamaları yöneltilen sanıklara, yapılan ek soruşturmanın ardından, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi ile ''silahlı terör örgütüne üye oldukları'' iddia edilerek kamu davası açılmış ve açılan davanın bu dava ile birleştirilmesine karar verilmişti.
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