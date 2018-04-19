KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, aralarında bürokrat, siyasetçi ve medya mensuplarının da bulunduğu 63 kişiyi usulsüz dinledikleri ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla 6'sı tutuklu 9 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı, 8 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Cengiz Kaya, Fahri Derici, Abdülhadi Mehan hazır bulundu. Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Fatih Akpınar ile Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olan sanık Ertuğrul Düz ve Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Fatih Özdere, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, mahkemeye gönderilen evraklar ibraz edildi. Mahkemeye ulaşan evraklar arasında tutuklu sanıklar Tüz ve Özdere'nin ByLock baz bilgilerinin, sanıklar Kaya ve Mehan'ın dijital inceleme raporunun ve Tüz hakkında beyanda bulunan tanık Z.Y'nin ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Tutuklu sanık Tüz, aleyhine ifade veren Z.Y'yi tanımadığını ileri sürerek, tanığın aleyhindeki iddialarını reddetti. Tanık Z.Y'nin ifadesinde adı geçen kişilerle örgüt toplantılarına katılmadığını iddia eden Tüz, "Suçlamaları kabul etmiyorum, ByLock kullanmadım. Mart 2015'te mesleğimden ihraç edilince memleketim Konya merkeze taşındım. ByLock kullandığım iddia edilen Nisan 2015 tarihinde Konya Selçuklu'da yaşıyordum." diye konuştu. Diğer tutuklu sanıklar Özdere, Mehan, Kaya ve Derici de ByLock kullanmadıklarını savundu. Sanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, eski emniyet mensubu sanıkların, aralarında bürokrat, siyasetçi ve medya mensuplarının da yer aldığı 63 kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla üzerlerine atılı "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlamalarına dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suçlardan beraatına, FETÖ/PDY'nin kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettikleri anlaşılan tutuklu sanıklar Mehan, Derici, Tüz, Özdere ve Kaya ile tutuksuz sanıklar İ.Y, M.A.T. ve M.E.O'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.