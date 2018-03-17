Kocaeli merkezli uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan, satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar kubar esrar, metamfetamin, bonzai, kenevir tohumu ve 3 kuru sıkı tabanca ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
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