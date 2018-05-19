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Kocaeli merkezli yasa dışı sanal bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı sanal bahis operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Bürosu ekiplerince yasa dışı sanal bahisle ilgili yürütülen 6 aylık soruşturma neticesinde Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Bursa ve İzmir'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden ve yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayan 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında, üstlerinde ve banka hesaplarındaki yaklaşık 1 milyon lira ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Zanlılardan 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 10'u Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 2'si serbest kaldı.

Ayrıca, şüphelilerin hesaplarına para gönderimi yapan ve yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişilere 5 bin lira ile 20 bin lira arasında idari yaptırım uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli yasa dışı bahis

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