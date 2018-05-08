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Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 20:47 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, esnaf kadını taciz etmesinin ardından mahallede olayların çıkmasına neden olan Suriye uyruklu M.S.S., adli kontrolle serbest kalırken, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Darıca Osmangazi Mahallesi'nde gıda toptancılığı yapan Suriye uyruklu M.S.S., geçen çarşamba günü, esnaflık yapan Z.L. isimli kadını taciz etti. Kendini korumak isteyen kadın, M.S.S. tarafından dövüldü. Kadının şikayette bulunması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.S.S., 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DÜKKANIN ÖNÜNDE DOLAŞINCA ORTALIK KARIŞTI

M.S.S., serbest kaldıktan 2 gün sonra geçen cuma günü ,kadının dükkanının önünde dolaşınca, mahalleli uzaklaşması konusunda uyarıda bulundu. M.S.S. ise yakınlarına haber verince 2 grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Suriyeli gruptan M.N.M. (14) ve M.D. (16) bacaklarından bıçaklandı. M.S.S.'ye ait kamyonetin camları kırıldı, lastikleri patlatıldı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Polis kavgaya müdahalede bulunurken, M.S.S. gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.S.S. yine adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesinin ardından M.S.S. yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.S.S., çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı ve cezaevine konuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Darıca Suriyeli taciz bıçaklama

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Alin alin suruyeli kardeslerimizi ! bu daha haberlere cikan gorunur yuzu bunlardan ne cekiyoruz biliyormusunuz,suriyelileri kim gonderecegini vaat ederse ona oy verecegim soz veriyorum
Hay yaşa
nerde pislik var bu ortadoğululardan çıkar arap kürt
Atın şunları gönderin. Nereye giderse gitsinler. Tepemize çıkardık iyice. Yeter artik
adaletin gelmesi için illa taşlı sopalı saldırmak gerekiyor :) sonra türkiye hukuk devleti vs vs yersen..
ne ala memleket hemen serbest bırak
illa millet sokaklarami dokulsun?? neyse bayram geliyor memleketlerine tatile giderler yine 3 4 gun gormeyiz bari. bunlari bu ulkeye alaninda o hukumete oy vereninde ...
Böylelerini hemen sınır dışı. Yeter bunlar artık. Millet kına geldi
bunları yakalayıp yakalayıp salan yetkili kimdir allahaşkına?
Eyy AKP bir şeyide enine boyuna düşünde yap. 4 milyon suriyeliyi aldım Ülkemize içinde hırsızı mı var? , Teröristi mi var ? Katilimi var Hesap kitap yok Onlara sorsan İnsanlık adına yapılan işler.. Oysa Tüm olay Onları Vatandaş yap. sonrada oy al. Şu AKP zerre kadar düşünmüyor Vatanımızı işi gücü şahsi çıkarları yazıklar olsun
Şehirlerde yaşayan nekadar suriyeli mülteci varsa acilen şehirlerden çıkarılıp mülteci kamplarında kontrol altında tutulmalıdır. ayrıca suça karışanları sorgusuz sualsiz sınır dışı edilmelidir milletin başına bela oldular.milletin sabrı kalmadı. bir çözüm bulun artık.
bizde mı suriye kimliği alalım onlara da fazla tolerans veriliyor TC ye göre
ülkede türkden çok yabancı var .
suriyenin bütün pisliklerini ülkemize doldurdu.Sırf bu yüzden bile oy vermeyeceğim akp yee
Ülkemizde yaşayan nekadar mülteci varsa acilen şehirlerden çıkarın mülteci kamplarında kontrol altında tutun milletin başına bela oldular. bu mültecilerin kahrını TÜRK milleti çekiyor. milletin sabrı kalmadı artık.
duzgun adam olsalar esed bunlari postalamazdi.
Direk kafasini gözünü patlataksin polislerimizi hiç ugraştirmamak lazim !!!!
Akp ye oy moy yok vatandaşı borçdan işsizlikten intihar ediyor, elin suriyelilerini besliyor..
bu serbest bırakanlar neyin nesi açıklayın da bilelim?
Ellemeyin uzun efenin din kardeşlerini ..! Başımıza musallat etti ya varsa haklarımız haram zıkkım olsun..!
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