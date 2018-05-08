Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Darıca Osmangazi Mahallesi'nde gıda toptancılığı yapan Suriye uyruklu M.S.S., geçen çarşamba günü, esnaflık yapan Z.L. isimli kadını taciz etti. Kendini korumak isteyen kadın, M.S.S. tarafından dövüldü. Kadının şikayette bulunması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.S.S., 60 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
DÜKKANIN ÖNÜNDE DOLAŞINCA ORTALIK KARIŞTI
M.S.S., serbest kaldıktan 2 gün sonra geçen cuma günü ,kadının dükkanının önünde dolaşınca, mahalleli uzaklaşması konusunda uyarıda bulundu. M.S.S. ise yakınlarına haber verince 2 grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Suriyeli gruptan M.N.M. (14) ve M.D. (16) bacaklarından bıçaklandı. M.S.S.'ye ait kamyonetin camları kırıldı, lastikleri patlatıldı.
ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI
Polis kavgaya müdahalede bulunurken, M.S.S. gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.S.S. yine adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesinin ardından M.S.S. yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.S.S., çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı ve cezaevine konuldu. (DHA)
Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti
Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...
Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!
ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı
ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 20 yorum