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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 20:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Ballıkayalar Mevkiinde bulunan seraları ve bahçelerinde çalışan ve yağış nedeniyle kontrol etmeye giden 10 kişi yoğun yağış nedeniyle konteyner ve ağaç üstlerinde mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Kocaeli'nde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur yağışı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken bazı araçlar sel sularında ilerlemekte güçlük çekti.

İl genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde binaların bodrum katlarını ve işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisin önünü su bastı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri motopomp kurarak hastane önünde biriken suları çekmeye çalıştı.Bazı araç ve motosikletler sular altında kaldı.

10 KİŞİ MAHSUR KALDI

Gebze ilçesi Ballıkayalar Mevkiinde bulunan seraları ve bahçelerinde çalışan ve yağış nedeniyle kontrol etmeye giden 10 kişi yoğun yağış nedeniyle konteyner ve ağaç üstlerinde mahsur kaldı.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Havadan helikopter de destek veriyor.

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Kocaeli Gebze sel 10 kişi selde kayboldu

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