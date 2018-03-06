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Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan “Davet”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:02 | Son Güncelleme

Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan “Davet” adlı tiyatro oyununun ilk gösterimi SDKM’de gerçekleşecek.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bir ilke daha imza atıyor.

Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan “Davet”

Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan “Davet” adlı tiyatro oyununun ilk gösterimi SDKM’de gerçekleşecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bir ilke daha imza atıyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği "15 Temmuz Milli İrade Destanı” adlı eser yazma yarışmasında birinci gelen “Davet” adlı eser sahneye taşındı. Firdevs Aylin Tez’in kaleme aldığı, Fatih Sevdi’nin yönetmenliğini üstlendiği "Davet", 8 Mart 2018 tarihinde ilk kez Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Tiyatro oyunun konusu ise şu şekilde: “Bir Avrupa ülkesinde yaşayan Asım, zengin bir iş adamıdır. 2016 senesi Temmuz ayında ailesi ile birlikte İstanbul’a kayınvalidesini ziyarete gelmiştir. Ancak Temmuz’un 15’inde hem Asım hem de Türk milleti, tarihinde çok kez olduğu gibi bir demokrasi sınavı verecektir. Asım ve oğlu o gece demokrasi mücadelesi için meydanlara akan kalabalıktan yalnızca bir kaçıdır. Asım hainler tarafından açılan ateş sonucu yaralanır, oğlu ise şehit düşer. Asım aldığı yara sebebiyle bir süre Türkiye’de, sonrasında ise yaşadığı ülkede tedavi görmeye başlar. Bu süre içinde Asım eşini de kaybeder. Hastaneden taburcu olan Asım bundan sonraki ömrünü 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların gerçekliğini tüm çevresindekilere anlatmak ve ispat etmek için yaşayacaktır. Fakat bundan Asım’ın da haberi yoktur.”

Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan “Davet”

Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan “Davet”

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