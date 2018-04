Kocaeli Türküleri Albümü’nün tanıtımı sanatçılarla gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilge Şehir Kocaeli Türküleri Albümü’nün tanıtımı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen albümün tanıtımı İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Sunuculuğunu spiker Ayşe Egesoy’un üstlendiği programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ve protokol üyeleri ile çok sayıda izleyici katıldı.

Tanıtım programında konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Kültürel değerler kayıt altına alınmadığı taktirde, onu bilenler yaşamını kaybedince onlarda kaybolup gitmeye mahkumdur. Büyükşehir belediyemizin yürüttüğü bu çalışmada Kocaelili kültürünün kayıt altına alınması ve sonraki kuşaklara aktarılması bakımından da takdire değer bir çalışma. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği olan katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Geniş bütün insanların ruhunu bedenini her yönüyle kuşatan bir kültüre sahibiz ama bunu bira daha ön planda tutmamız gerek. Tıpkı hava gibi su gibi kültürümüzü yaşamayada ihtiyacımız var. Her yönüyle milletleri ulusları ulus yapan bu kültürüdür. Kültürünü, dilini, dinini kaybettinmi, bu dünyada pek çok millet geliyor gidiyor, hatta dil kayboluyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı bende tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ’Kocaeli Yöre Türküleri, Yöre Müzisyenleri ve Yöre Çalgılarının Araştırılması Projesi’ kapsamında her birinin ayrı ayrı hikayesi olan türküler Orhan Hakalmaz, Şükriye Tutkun, Mustafa Arı, Ethem Kaya, Onur Şan, Emel Taşçıoğlu, Adile Kurt Karatepe ve Nursaç Doğanışık tarafından seslendirilerek bir albümde toplandı. Halkmüziği sanatçıları tanıtım programı kapsamında sahne alarak tek tek seslendirdikleri şarkıları söylediler.

Tanıtım gecesinde sahne alan halk müziği sanatçılarının yanı sıra ’Yöresel Kadınlar Korosu’ adlı 20 kadından oluşan daha önce hiçbir sahne deneyimi olmayan kadınlar yöresel kıyafetleriyle sahne aldı. Yöresel Kadınlar Korosu Dünürcüler ve Kandıra çarşısı isimli türküleri seslendirdi.