Kocaeli'de 11'inci Lale Festivali

Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 11'inci kez düzenlenen Lale Festivali kapsamında, İzmitliler tarafından yetiştirilen laleler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen 11'inci Lale Festivali, Sekapark'ta yapıldı. Festivale İzmit'ten katılanlar ile diğer illerden gelenler, büyük ilgi gösterdi. Sekapark, 1,5 milyon laleyle renklendirildi. Festival kapsamında düzenlenen 'En Güzel Laleyi Siz Yetiştirin' yarışmasına yoğun katılım sağlandı. İzmitlilerin yetiştirdiği laleler, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucu birinci seçilen Musa Çelik, 4 bin TL kazandı. Paşa Dolu ikinci, Yeter Gök üçüncü, Seda Taşkan ise dördüncü oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karosmanoğlu, lalenin Türk kültüründe önemli yeri olduğunu, şiirden edebiyata kadar birçok alanda önemli yer edindiğini belirterek, "Lale, ömrü uzun olmayan en güzel çiçeklerimizden biridir. Birliğin, sevginin, estetiğin, güzelliğini dik ve onurlu duruşun, mütevazi oluşun en güzel örneğini temsil eden çiçeğimizdir. Kültürümüzde, edebiyatımızda, şiirimizde çok önemli yeri vardır. Medeniyet tarihimizde Orta Asya'dan beri her yerde, sevilen her eserde ve süslemelerde lalenin bolluğunu görüyoruz. Lale aynı zamanda baharı tam anlamıyla müjdeleyen en güzel çiçeklerden birdir" dedi.

Kocaeli'nin önemli sanayi şehri olduğunu vurgulayan Vali Hüseyin Aksoy ise "Yerel yönetimlerimiz, halkın ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet üreten onlara hizmeti götüren önemli kuruluşlarımız. Büyükşehir belediyemiz de halkın ihtiyaç duyduğu bu alanlardaki faaliyetlerini en üst düzeyde yerine getiren kurumlarımızın başında geliyor. Kocaeli önemli bir sanayi şehri. Sanayi kuruluşlarımız bir taraftan çalışırken, çevreye duyarlı, halkın günlük yaşama devam etmeleri de büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı içinde bu faaliyetlerin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren lale sahipleri, ödüllendirildi.

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