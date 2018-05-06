Kocaeli'de 42,5 kilogram eroin yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir tırda yapılan aramada 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda bir tırı kontrol amaçlı durdurdu.
Dedektör köpek tarafından yapılan aramada, dorsenin çekiciyle birleştiği ön kısımda zulalanmış, 82 paket halinde toplam 42 kilo 500 gram eroin bulundu.
Araçtaki şüpheliler C.A. ve C.A. gözaltına alındı.
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