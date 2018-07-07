Kocaeli'de 5. kattan düşen kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızının düğünü öncesi eşine yardım etmek için cam silerken 5. kattan düşen Abdulhadi Işık (57) hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katında yaşayan Işık (57), yarın evlenecek kızı Nuray'ın düğünü öncesi ev temizliği yapan eşine yardım etmek istedi.
Cam silerken dengesini kaybederek zemine düşen Işık, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Işık'ın cenazesi, Mimarsinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törenin ardından, İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Işık'ın ailesi ve çoğu şehir dışından düğün için gelen yakınları katıldı.
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