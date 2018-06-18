Kocaeli'de 85 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, 85 kilogram eroin ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Irak uyruklu 3 kişinin İran'dan getirdikleri uyuşturucuyu Kocaeli üzerinden İstanbul'a nakledeceği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, uyuşturucunun taşındığını belirledikleri Irak plakalı bir cipi, Kocaeli'den geçtiği sırada durdurdu.
Cipte dedektör köpek Stark ile arama yapan ekipler, aracın bagaj kısmına gizlenmiş halde 85 kilogram eroin ele geçirdi.
Operasyonda, Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
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