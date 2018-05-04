Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak fuar öncesinde vatandaşların dikkatini çekmek için İzmit ilçesi Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasında bulunan yürüyüş yolundaki asırlık çınar ağaçları ile diğer ilçe merkezleri ve üniversite kampüslerindeki ağaçlara Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar astı.

Karaosmanoğlu, kitaba olan ilginin artması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Kitaba olan bu ilginin kentimizde çok güzel olduğunu, yoğun olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Gençler, anneler, dedeler hep beraber buradayız. Herkes ağaçlardan kitap toplamak için geldi. Bu çok güzel bir hatıra olarak kalacak ve kitaba olan ilgi her geçen gün artacak." diye konuştu.

Kitabın "medeniyet" demek olduğuna işaret eden Karaosmanoğlu, "Kitap demek, insanın aydınlanması, insanın geçmişini, bugününü ve yarını değerlendirmesidir." ifadelerini kullandı.

