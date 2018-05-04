Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde, ağaçlara asılan 20 bin kitap vatandaşlar tarafından toplandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak fuar öncesinde vatandaşların dikkatini çekmek için İzmit ilçesi Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasında bulunan yürüyüş yolundaki asırlık çınar ağaçları ile diğer ilçe merkezleri ve üniversite kampüslerindeki ağaçlara Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar astı.
Ağaçların çevresinde bekleyen öğrenciler ve işe giden vatandaşlar, buradaki ağaçlardan 20 bin kitabı kısa sürede topladı.
Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta "Kitaba Koş" etkinliği düzenlendiğini, gerçekleştirilen organizasyona vatandaşların yoğun ilgisinin olduğunu söyledi.
Baharda kentteki ağaçların düzenledikleri etkinlikle kitap açtığını ifade eden Karaosmanoğlu, yaptıkları kitap etkinlikleriyle vatandaşların ilgisini çekmek istediklerini kaydetti.
Karaosmanoğlu, kitaba olan ilginin artması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Kitaba olan bu ilginin kentimizde çok güzel olduğunu, yoğun olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Gençler, anneler, dedeler hep beraber buradayız. Herkes ağaçlardan kitap toplamak için geldi. Bu çok güzel bir hatıra olarak kalacak ve kitaba olan ilgi her geçen gün artacak." diye konuştu.
Kitabın "medeniyet" demek olduğuna işaret eden Karaosmanoğlu, "Kitap demek, insanın aydınlanması, insanın geçmişini, bugününü ve yarını değerlendirmesidir." ifadelerini kullandı.
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