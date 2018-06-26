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Kocaeli'de araç sahiplerinin dolu önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, kuvvetli yağmur ve dolu uyarılarının ardından, birçok kişi açık alandaki araçlarını üzerlerine battaniye, halı, karton sererek korumaya aldı.

Kocaeli'de araç sahiplerinin dolu önlemi

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, kuvvetli yağmur ve dolu uyarılarının ardından, birçok kişi açık alandaki araçlarını üzerlerine battaniye, halı, karton sererek korumaya aldı. Bazıları ise araçlarını kapalı otoparklar ve AVM'lerin otoparklarına çekti.
Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından Kocaeli'de kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarını açık alanlara park edenler ise üzerlerine battaniye, halı, karton sererek kendilerince önlem aldı. Bazı kişiler ise üst geçit ve viyadüklerin altına araçlarını çekti. Uyarılar nedeniyle otomobilini üst geçit altına park etmek zorunda kaldığını söyleyen Effal Çoban, "Uyarılar olunca aracımızı üst geçidin altına çektik. Yağış bitene kadar üst geçidin altında beklemeyi düşünüyoruz. Aracımızın önü açıkta kaldı ama daha uygun bir yer bulursak oraya geçmeyi planlıyoruz. Burada kendi önlemimizi aldık" dedi.
Dolu yağışı uyarıları üzerine önlem aldıklarını belirten Hülya Çelik, "Yakınlarımız saat 13.00 gibi bizlere uyarılarda bulundu. Biz saat 15.00 gibi üst geçidin altına aracımızı çektik" diye konuştu.

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