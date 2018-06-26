HABER

Kocaeli'de araç sahiplerinin dolu önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 22:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, kuvvetli yağmur ve dolu uyarılarının ardından, birçok kişi açık alandaki araçlarını üzerlerine battaniye, halı, karton sererek korumaya aldı.

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, kuvvetli yağmur ve dolu uyarılarının ardından, birçok kişi açık alandaki araçlarını üzerlerine battaniye, halı, karton sererek korumaya aldı. Bazıları ise araçlarını kapalı otoparklar ve AVM'lerin otoparklarına çekti.

Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından Kocaeli'de kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarını açık alanlara park edenler ise üzerlerine battaniye, halı, karton sererek kendilerince önlem aldı. Bazı kişiler ise üst geçit ve viyadüklerin altına araçlarını çekti. Uyarılar nedeniyle otomobilini üst geçit altına park etmek zorunda kaldığını söyleyen Effal Çoban, "Uyarılar olunca aracımızı üst geçidin altına çektik. Yağış bitene kadar üst geçidin altında beklemeyi düşünüyoruz. Aracımızın önü açıkta kaldı ama daha uygun bir yer bulursak oraya geçmeyi planlıyoruz. Burada kendi önlemimizi aldık" dedi.

Dolu yağışı uyarıları üzerine önlem aldıklarını belirten Hülya Çelik, "Yakınlarımız saat 13.00 gibi bizlere uyarılarda bulundu. Biz saat 15.00 gibi üst geçidin altına aracımızı çektik" diye konuştu.

PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
AK Partili vekilden 5 bin kişiye teşekkür yemeğiAK Partili vekilden 5 bin kişiye teşekkür yemeği
İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldularİstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Muharrem İnce Twitter'da sitem etti: Kullanamaz hale geldim

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'da kontrolden çıkan araç iş yerine daldı! Ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.