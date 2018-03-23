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Kocaeli’de araçları çamurla kaplanan sürücüler yıkama yerlerine koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:10 | Son Güncelleme

Kocaeli’de akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden çamur yağmuru soncunda kirlenen araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar, araç yıkama yerlerinde kuyruk oluşturdu.Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden çamur yağmuru sonrasında kent genelinde park halindeki araçlarda yoğun bir kirlilik meydana geldi.

Kocaeli’de araçları çamurla kaplanan sürücüler yıkama yerlerine koştu

Kocaeli’de akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden çamur yağmuru soncunda kirlenen araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar, araç yıkama yerlerinde kuyruk oluşturdu.
Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden çamur yağmuru sonrasında kent genelinde park halindeki araçlarda yoğun bir kirlilik meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için araçlarına gelen vatandaşlar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araçların üzerinde yağış sonrasında kalın bir toz tabakası meydana geldi. Yağışın ardından kirlenen araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacıların yolunu tuttu. Yoğun talebin olduğu yıkamacılarda kuyruklar oluştu.
Sabah kalktığında arabasının toz içinde kaldığını belirten ve temizlemek için yıkamacıya gelen Cevdet Şimşek, “Akşam işten geldim, arabayı bıraktım tertemiz. Sabah kalktığımda arabanın üstü hep çamur olmuş. Her taraf batmış. Mecbur yıkamaya geldik. Tabi bize artı bir külfet yani. Bu da Allah’ın işi işte. Ayda bir sefer filan yıkardım. Buda böyle giderse herhalde her gün yıkayacağız. Buda yıkamacıların tabi ki bayramı olur” dedi.

Kocaeli’de araçları çamurla kaplanan sürücüler yıkama yerlerine koştu

Kocaeli’de araçları çamurla kaplanan sürücüler yıkama yerlerine koştu

Kocaeli’de araçları çamurla kaplanan sürücüler yıkama yerlerine koştu

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