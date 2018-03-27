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Kocaeli'de aranan 59 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:47 | Son Güncelleme

Kent genelinde 22-24 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 59 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin 11 ilçesinde, 22-24 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 22-24 Mart'ta, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ve İl Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez ilçelerinde, "çocuğun cinsel istismarı", "uyuşturucu ticareti yapmak", "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, muhabere ve elektronik şube müdürlüklerinden 366 personelin yer aldığı 108 ekiple belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği, adam öldürme, gasp, yağma, cinsel suçlar, mala karşı işlenen suçlar"dan aranan ve aralarında haklarında 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu 59 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.

Ayrıca, soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden 3'ünün halen cezaevinde bulunduğu, yurtdışında olduğu tespit edilen 5 kişiden 3'ü hakkında kırmızı bülten düzenlendiği kaydedildi.

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asayiş Kocaeli operasyon

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