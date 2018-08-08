HABER

Kocaeli'de aranan kişilere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 19:51 | Son Güncelleme

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tavşantepe Mahallesi Kireç Ocakları mevkisinde, aralarında 23 Haziran'da yaşanan bir olayda polis ekiplerine mukavemet gösteren fezleke firarileri, mahalleliler üzerinde baskı kurarak panik ve korku yaratan suça karışmış kişiler ile arananların bulunduğu 20 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Asayiş, Özel Harekat, KOM, TEM, Narkotik, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla tespit edilen 16 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında 23 Haziran'daki görevli memura mukavemet olayına karışan 2 fezleke firarisi şüphelinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, adreslerde yapılan aramada, 4 av tüfeği, 1 sustalı bıçak, 2 fişek, 2,6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (2)Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (2)
İzmit'te Pişmaniye Festivaliİzmit'te Pişmaniye Festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aranan gözaltı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.