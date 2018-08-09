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Kocaeli'de 'Asya kaplan sivrisineği' alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde 'Asya kaplan sivrisineği'nin görülmesi üzerine ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ve İzmit ilçelerinde 'Asya kaplan sivrisineği'nin görülmesi üzerine ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Sivrisineğin ısırdığı kişilerde kaşıntı ve ödeme neden olduğu belirtilirken, rahatsızlanan bazı vatandaşların hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi. Son günlerde özellikle İzmit ve Kartepe ilçelerinde çoğalan sivrisineklerin ısırdığı bazı kişiler hastanelere başvurdu. Sivrisineklerin ısırdığı yerlerde aşırı kaşıntı ve ödem oluştuğu belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri sivrisineklerin ürediği bölgelerde ilaçlama yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 66 kişiden oluşan 21 ekibi, sineklerin üreme alanları olan kanal, kanalet, göl, gölet, dere, rögar, foseptik gibi yerlerde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Kartepe Belediyesi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, rahatsızlıklara neden olan sivrisineğin türünün 'Asya kaplanı sivrisineği' olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı. Açıklamada, Güneydoğu Asya'da birçok tropikal hastalığın kaynağı olarak gösterilen 'Asya kaplan sivrisineği'nin iklim değişikliği ile birlikte Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görülmeye başlandığı belirtildi. Kartepe'de bazı bölgelerde söz konusu sivrisineğin görülmesi sonrasında ekiplerin harekete geçerek, ilaçlama yaptığı ve vatandaşlara uyarılarda bulunduğu belirtildi. Yetkililer, vatandaşlara da uyarıda bulunarak, sivrisineklerin üremesine olanak sağlayan her türlü su birikintisi ile kova, bidon, saksı altı, atık lastik gibi malzemelerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya biriken suların sık sık değiştirilmesi gerektiğini bildirdi. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki su birikintilerinin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokunun önüne geçilmesi istendi. ÇİFTÇİLERE UYARI Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların 'Asya kaplan sivrisineği' konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Söz konusu sineğin ısırmasıyla vücutta ödeme neden olduğu kaydedilirken, her türlü şartta üremeye yatkın olmasından dolayı da çok dikkatli olunması istendi. Özellikle ahırların kireçlenmesi gerektiği belirtildi.

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