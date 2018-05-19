Kocaeli'de biber gazıyla gasp

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, biber gazıyla gasbedilen 76 yaşındaki seyyar satıcı, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi'ndeki Kocaeli Fuarı'nda seyyar satıcılık yapan Niyazi Yalçın, yanına gelen bir kadının yüzüne biber gazı sıkması üzerine fenalaştı.

Şüpheli, Yalçın'ın cebindeki 300 lirayı gasbedip olay yerinden kaçarken, yardım isteyen yaşlı adamı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, fenalaşan Yalçın için olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

Biber gazından etkilenen Niyazi Yalçın, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

