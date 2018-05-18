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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 02:09 | Son Güncelleme

Darıca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada, 2 kardeş bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi 1537. Sokak'taki evlerinin önünde, Gebze Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Erdal Karadaş (44) ve İstanbul'da pastacılık yapan kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile akrabaları olduğu öğrenilen Hüseyin K. (43) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K, Karadaş kardeşleri bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden bıçaklanan kardeşlerden Erdal Karadaş olay yerinde yaşamını yitirirken, kardeşi Ruşen Karadaş ise yapılan ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Karadaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hüseyin K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlı Hüseyin K'nın daha önce işlediği cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga Darıca Kocaeli

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