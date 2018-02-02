Kocaeli'de çalılık alana düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 10 metre yükseklikten çalılık alana düşüp yaralanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Ozan Akıncı, Çukurbağ Mahallesi, Kayabaşı Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle 10 metre yükseklikten çalılık alana düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Akıncı'ya burada ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 100 metre sedyeyle taşınan Akıncı ambulansa alınarak tedavisi için İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

(AA)