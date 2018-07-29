Kocaeli'de çamura saplanan inek kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki gün önce derenin taşması sonucu suya kapılıp kaybolan ve 4 kilometre uzaklıkta çamura saplanmış halde bulunan inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Tavşanlı Mahallesi'ndeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda, kanyondan geçen derenin yoğun yağış nedeniyle taşması üzerine Hamza Serçek'e ait inek suya kapılıp kayboldu.
İnek, 2 gün sonra kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Diliskelesi Deresi'nde çamura saplanmış halde bulundu.
Çevredekiler, ineği kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince, merdivenli itfaiye aracına asılan iple mahsur kaldığı yerden kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
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