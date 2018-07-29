HABER

Kocaeli'de çamura saplanan inek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 18:47 | Son Güncelleme

Kocaeli'de çamura saplanan inek kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki gün önce derenin taşması sonucu suya kapılıp kaybolan ve 4 kilometre uzaklıkta çamura saplanmış halde bulunan inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Tavşanlı Mahallesi'ndeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda, kanyondan geçen derenin yoğun yağış nedeniyle taşması üzerine Hamza Serçek'e ait inek suya kapılıp kayboldu.

İnek, 2 gün sonra kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Diliskelesi Deresi'nde çamura saplanmış halde bulundu.

Çevredekiler, ineği kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince, merdivenli itfaiye aracına asılan iple mahsur kaldığı yerden kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

PARTNERHavada doğan kabin memurunun inanılmaz hikayesiHavada doğan kabin memurunun inanılmaz hikayesi
82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi yoğun yağış

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistinli Ahed Tamimi'yle görüştü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü feci kaza

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.